شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يناقش تطوير الخدمات مع مزارعي الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

تذليل المعوقات

الدمام - شريف احمد - التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بعددٍ من المواطنين والمزارعين في منطقة الحدود الشمالية، للاستماع إلى احتياجاتهم، وتطلعاتهم، واستفساراتهم المرتبطة بالمشاريع البيئية والمائية والزراعية، التي تُشرف عليها الوزارة في المنطقة.وجرى خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الغرفة التجارية بمحافظة عرعر، مناقشة العديد من القضايا الخدمية، من أبرزها تطوير الخدمات الزراعية، ومشاريع المياه والصرف الصحي.إضافة إلى وتعزيز البرامج البيئية، ودعم الثروة الحيوانية، بما يلبي طموحات المزارعين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.واستمع معاليه إلى متطلبات المواطنين، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات، مثمنًا مقترحاتهم الهادفة حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة.ووجه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بحصر جميع المطالبات، وسرعة معالجتها وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.