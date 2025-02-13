شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. إحباط تهريب 49 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه (49,350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.وأنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة عسير بقطاع القحمة مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وقُدمت المساعدة اللازمة لهما ونقلهما إلى المستشفى - وهما بصحة جيدة، ولله الحمد.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات الهندية والباكستانية والنيبالية، لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.وأوضحت القوات أنها ضبطت (4) معدات تستخدم في نقل وتجريف التربة، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (mail:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.