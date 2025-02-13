شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ السيد كونستانتينوس تاسولاس لانتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية