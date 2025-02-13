شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ السيد كونستانتينوس تاسولاس لانتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد كونستانتينوس تاسولاس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تهنئة ولي العهدوبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد كونستانتينوس تاسولاس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والرقي.