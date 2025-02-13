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القيادة تهنئ السيد كونستانتينوس تاسولاس لانتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية

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واس - الرياض 0 تبليغ

القيادة تهنئ السيد كونستانتينوس تاسولاس لانتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد كونستانتينوس تاسولاس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد كونستانتينوس تاسولاس، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الهيلينية.
وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجمهورية الهيلينية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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