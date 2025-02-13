انت الان تتابع افتتاح وتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين شركة الازدهار والرفاه "زد" وشركة "بيترومين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2025, 4:34 مساءً

في خطوة تعكس الرؤية المشتركة لتقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة، تم افتتاح أول مشاريع التعاون بين شركة “الازدهار والرفاه” وشركة “بيترومين”، بحضور العضو المنتدب لشركة “الازدهار والرفاه” المهندس يوسف أبو زيد، والعضو المنتدب لشركة “بيترومين” السيد سمير نوار. تخلل الحفل توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين تجربة زوار محطات “بيترومين” من خلال تقديم خدمات علامة “زد”، التي تتضمن وجبات جاهزة، مشروبات ساخنة، مثل القهوة الطازجة، وحلول غذائية متكاملة تُلبي احتياجات العملاء أثناء تنقلاتهم اليومية. علامة “زد”، المعروفة بجودة منتجاتها وسرعة الخدمة، ستُسهم في تحويل محطات “بيترومين” إلى وجهة متكاملة توفر تجربة متكاملة للزوار. هذا التعاون يأتي تأكيدًا على التزام “زد” بالتوسع والوصول إلى مواقع استراتيجية تُسهم في تلبية احتياجات العملاء بكفاءة عالية. يمثل هذا التعاون انطلاقة جديدة ومهمة تُعزز من مكانة “زد” كعلامة تجارية رائدة في مجال الأغذية والمشروبات، وتؤكد حرص الشركتين على تقديم تجربة مميزة تلبي تطلعات الزوار وتعزز من مستوى الرضا. تتطلع الشركتان إلى تحقيق المزيد من النجاحات المثمرة، مع توسع خدمات “زد” لتصل إلى نطاق أوسع من العملاء، مما يعكس رؤية مشتركة للنمو المستدام والابتكار.

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