شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني: أمطار رعدية متواصلة على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل المويه والخرمة ورنية وتربة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الطائف وميسان واضم والعرضيات والعاصمة المقدسة وبحرة والجموم وخليص والكامل، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق وحريملاء ومرات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الدلم والحريق والخرج وحوطة بني تميم.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف ستتأثر بأمطار متوسطة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل مناطق الباحة وعسير وحائل والشرقية والمدينة المنورة.