شكرا لمتابعة خبر عن المعلم السعودي منصور المنصور يفوز بجائزة أفضل معلم في العالم لعام 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاز المعلم السعودي منصور بن عبد الله المنصور بجائزة أفضل معلم في العالم لعام 2025،والتي تُعد واحدة من أبرز الجوائز العالمية في مجال التعليم.

وتم تسليم الجائزة خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، بحضور عدد من القادة والمسؤولين الدوليين، بما في ذلك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي قام بتكريم المنصور تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال التعليم.

وتُقدَّر الجائزة بمليون دولار أمريكي، وهي تُمنح من قبل مؤسسة فاركي بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتهدف إلى تكريم المعلمين الذين قدموا مساهمات استثنائية في التعليم وتطوير المجتمعات.

واختير المنصور من بين أكثر من 5000 مرشح من 89 دولة حول العالم، وذلك تقديراً لجهوده في تطوير التعليم ودعم الطلاب المحرومين، حيث قدم أكثر من 3000 ساعة عمل تطوعي، وساهم في تغيير حياة المئات من الأيتام الموهوبين.

وقام المنصور بتحويل مدرسته في الأحساء إلى واحدة من أفضل البيئات التعليمية في المملكة، خاصة للأطفال الموهوبين، وأسس برامج تعليمية مبتكرة، مثل حاضنة الابتكار، التي ساعدت الطلاب على الفوز بجوائز عالمية.

وقدم مبادرات لدعم الطلاب ذوي الدخل المنخفض، مثل مبادرة ريالي للتوعية المالية، والتي مكَّنت الطلاب من إنشاء مشاريع صغيرة، وساهم في تعليم نزلاء السجون، مما أدى إلى تخفيض مدة عقوبات بعضهم.

وصف المنصور فوزه بالجائزة بأنه “حدث تاريخي ونقطة مضيئة في مسيرته المهنية”، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو فوز لكل المعلمين الذين يقدمون رسالتهم بكل تفانٍ وإخلاص، كما أشاد بدور التعليم في المملكة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تطور التعليم في البلاد.

وتُعد جائزة أفضل معلم في العالم من أبرز الجوائز التعليمية، حيث تم إطلاقها عام 2015، وتهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للمعلمين في تشكيل مستقبل المجتمعات، ومنذ إطلاقها، استقطبت الجائزة أكثر من 100 ألف مرشح من جميع أنحاء العالم.

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