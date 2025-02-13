شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الخير تكسو مسجد قباء بجمالها في المدينة المنورة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت المدينة المنورة اليوم أجواءً ماطرة زادت من جمال وروحانية مسجد قباء، حيث تساقطت الأمطار بغزارة على المسجد ومحيطه، وسط مشاهد أبهرت الزوار والمصلين.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظات تساقط الأمطار على المسجد التاريخي، الذي يُعد أول مسجد بُني في الإسلام.

يُذكر أن المدينة المنورة تشهد هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية، تخللتها أمطار متفرقة.