شكرا لمتابعة خبر عن رابطة العالم الإسلامي تدين التفجيرات الإرهابية في أفغانستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الشديدة للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم قندوز شمال شرقي أفغانستان، وفي مبنى إحدى الوزارات في العاصمة الأفغانية كابل، وأسفرا عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة؛ جدد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التأكيد على موقف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وذرائعه، مُعربًا عن التضامن مع أفغانستان وشعبها العزيز، في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها.

كما قدم خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الأفغاني، سائلًا المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.