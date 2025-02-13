شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات ولي العهد.. الإدارة الجديدة تعزز الأمن المجتمعي بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية