شكرا لقرائتكم خبر عن لخدمة المستفيدين.. توجيه بسرعة تحديث بيانات الطقس على تطبيق أنواء والان نبدء بالتفاصيل

التطوير المستمر للخدمات الرقمية

تطبيق "أنواء"

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، المختصين في المركز بتسريع عملية تحديث بيانات رادارات الطقس في تطبيق أنواء على الهواتف، انطلاقًا من مسؤولية المركز تجاه المستفيدين، وحرصًا على تعزيز متابعة الأحوال والظواهر الجوية بدقة عالية من قبل المهتمين بمعلومات الطقس والمناخ.هذا التحديث يأتي في إطار التطوير المستمر لخدمات المركز الرقمية، وبهدف تمكين المهتمين بالطقس من الوصول إلى البيانات المحدثة والاستفادة منها بفعالية، مشددًا على أهمية الاستخدام الأمثل لهذه الخدمة وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في خدمة الصالح العام ورفع مستوى الوعي بالمعلومات الأرصادية.ويعد تطبيق "أنواء" أحد المنصات الرقمية المتقدمة التي يوفرها المركز الوطني للأرصاد لمتابعة التوقعات الجوية وبيانات الرصد بدقة عالية، حيث يعمل المركز على تطويره بشكل مستمر لمواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال الأرصاد.