شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يدشن مركز المراقبة الميداني بإدارة دوريات الأمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي اليوم، مركز المراقبة الميداني بالإدارة العامة لدوريات الأمن، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرات الأمنية والمتابعة الميدانية.

ويأتي تشغيل المركز المزود بالتقنيات كافة، ضمن جهود الأمن العام المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، ومتابعة التشغيل الميداني في إدارات دوريات الأمن بالمناطق والمحافظات.

