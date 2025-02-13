شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات ولي العهد.."الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي وجرائم الإتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية