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المملكة تدين التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان وتعزي ذوي الضحايا

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واس - الرياض 0 تبليغ

المملكة تدين التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان وتعزي ذوي الضحايا

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الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان ومبنى إحدى الوزارات في العاصمة الأفغانية كابول.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية لحادثي التفجيرين الإرهابيين، اللذين أسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وأعربت عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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