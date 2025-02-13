شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين التفجيرين الإرهابيين في أفغانستان وتعزي ذوي الضحايا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت المملكة التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان ومبنى إحدى الوزارات في العاصمة الأفغانية كابول.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لحادثي التفجيرين الإرهابيين، اللذين أسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وأعربت عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لحادثي التفجيرين الإرهابيين، اللذين أسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لهذه الأعمال الإرهابية، ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وأعربت عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا والشعب الأفغاني الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.