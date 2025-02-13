شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 100 شتلة من أنواع نباتية مختلفة لتشجير إحدى مدارس الليث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، ممثلًا بقسم البيئة، مبادرة بيئية لتشجير مدرسة الميمونة بنت الحارث الابتدائية، حيث تم زراعة 100 شتلة من أنواع نباتية متنوعة، شملت: الروليا، الوديليا، لسان العصفور، الفايتكس الأحمر، والياسمين الزفر، إلى جانب زراعة مجموعة من الزهور مثل النرجس والأروليا. وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة وتعزيز جمالية المكان.

وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من 40 طالبة، في خطوة تعكس أهمية التعاون المجتمعي في دعم المبادرات البيئية وتعزيز الوعي البيئي لدى النشء.

حملة تشجير بمكة المكرمة وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لحملة التشجير التي أطلقها فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة، تزامنًا مع الحملة الوطنية لزيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي. وتهدف الحملة إلى تحفيز المشاركة المجتمعية، وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على المساهمة في الفرص التطوعية البيئية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.