شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلاق مبادرة “أبطال التطوع” لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مديرها العام عبدالله الغنام، مبادرة “أبطال التطوع” داخل المسجد الحرام، وذلك بالتكامل مع الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين.

وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة مشاركة أكثر من 500 متطوع ومتطوعة من منسوبي التعليم، الذين قدموا خدمات لضيوف الرحمن، بما يسهم في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية وتعزيز قيم العمل التطوعي.

مبادرة “أبطال التطوع” بالمسجد الحرام وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تعليم مكة لتفعيل مشاركة منسوبيه في العمل التطوعي، واستثمار خبراتهم في قيادة الفرق التطوعية والمبادرات النوعية.

وذلك بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، إضافة إلى مستهدفات إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة في تعزيز العمل التطوعي داخل الحرم المكي.