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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الثامنة ومن لديه مناسبة يحتاط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن استمرار الحالة الممطرة الثامنة، بأمطار متفاوتة حتى السبت القادم.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” استمرار الحالة الممطرة الثامنة وذروتها إجازة نهاية هذا الأسبوع”من الخميس إلى السبت”بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة، وديمية على فترات متقطعة وأحياناً غزيرة، مع حبات برد وسيول من خفيفة لمتوسطة.”
وأضاف:” نطاق الحالة أجزاء من مناطق الرياض بما فيها العاصمة الرياض وهي أوفر حظ إن شاء الله، والمنطقة الشرقية خاصة وسطها تأتي بعد الرياض.”
وتابع :” مناطق مكة والمدينة والقصيم وحائل والباحة وعسير والجوف والشمالية وجازان بالترتيب، يعقب الأمطار انخفاض في الحرارة، فمن لدية مناسبة في مكان مكشوف يحتاط.”
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