شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة الثامنة ومن لديه مناسبة يحتاط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن استمرار الحالة الممطرة الثامنة، بأمطار متفاوتة حتى السبت القادم.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” استمرار ⁧‫الحالة الممطرة الثامنة‬⁩ وذروتها إجازة نهاية هذا الأسبوع”من الخميس إلى السبت”بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة، وديمية على فترات متقطعة وأحياناً غزيرة، مع حبات برد وسيول من خفيفة لمتوسطة.”

وأضاف:” نطاق الحالة أجزاء من مناطق الرياض بما فيها العاصمة الرياض وهي أوفر حظ إن شاء الله، والمنطقة الشرقية خاصة وسطها تأتي بعد الرياض.”

‏وتابع :” مناطق مكة والمدينة والقصيم وحائل والباحة وعسير والجوف والشمالية وجازان بالترتيب، يعقب الأمطار انخفاض في الحرارة، فمن لدية مناسبة في مكان مكشوف يحتاط.”

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