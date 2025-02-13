السعودية | مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ينظم ورشة عمل للتعريف بدليل “حدائق الدمج”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أمس، ورشة عمل بعنوان “دليل حدائق الدمج”، وذلك في إطار مبادرة المركز لتوفير بيئات ترفيهية تعزز التفاعل الاجتماعي، وتكافؤ الفرص في اللعب، والتعلم.

وتهدف الورشة الموجهة للجهات المتخصصة والباحثين في ذات المجال، إلى تحديد إطار مرجعي لدليل حدائق الدمج، ونقاشات معمقة حول الأبعاد الرئيسة للدليل، بما في ذلك منهجية الإعداد، وآلية الاستخدام، وأفضل الممارسات العالمية في تصميم الحدائق الشاملة.

وتضمنت استعراضًا لمكونات الدليل، وتحليلًا للأبعاد الأربعة الأساسية فيه، بالإضافة إلى توثيق الملاحظات التطويرية لكل منها، وعرض الخطوات المستقبلية لإكمال الدليل.

وتعد مبادرة حدائق الدمج ضمن المبادرات العلمية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لتعزيز الشراكة المجتمعية، ودعم مسيرة البحث العلمي في مجال الإعاقة، بغية شمولية الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع.

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