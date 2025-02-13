السعودية | “الدفاع المدني” يحذّر: ابتعدوا عن الخليج 365 المنخفضة وتجمعات المياه أثناء هطول الأمطار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة الاقتراب من الخليج 365 المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية خلال هطول الأمطار، مشددةً على أهمية اتباع التعليمات والإرشادات الوقائية للحفاظ على السلامة.

ودعت المديرية، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب المخاطر التي قد تنجم عن السيول، مؤكدةً استمرارها في متابعة الحالة الجوية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.