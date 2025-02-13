شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في السعودية.. اعرف درجات الحرارة على المناطق اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية

حركة الرياح على البحر الأحمر

حركة الرياح على الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" درجات الحرارة على مناطق المملكة، إذ سُجلت أقل درجة حرارة في طريف بـ 12 درجة مئوية، فيما سُجلت الأكبر في شرورة بـ 34 درجة مئوية.وجاءت درجات الحرارة والظواهر الجوية على النحو التالي:-وبخصوص الطقس في السعودية اليوم الخميس، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية.ولفت إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق.وتتضمن تلك المناطق، الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، كما لم يستبعد مركز الأرصاد، تكوّن الضباب على تلك المناطق.ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وتصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم /ساعة على الجزء الجنوبي.كم يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط.وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة.وتتشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.أما حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج، مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.