اخبار السعوديه

المسند: بقى على إجازة الشتاء 11 يومًا والربيع 36

0 نشر
0 تبليغ

  • المسند: بقى على إجازة الشتاء 11 يومًا والربيع 36 1/2
  • المسند: بقى على إجازة الشتاء 11 يومًا والربيع 36 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على إجازة الشتاء 11 يومًا والربيع 36 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على إجازة الشتاء وفصل الربيع .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على نهاية الفصل الثاني 7 أيام، و على يوم التأسيس 8 أيام، وعلى إجازة الشتاء 11 يومًا، وعلى رمضان 16 يومًا، والحميمين 36 يومًا.”

وأضاف:” بقي على إجازة عيد الفطر 36 يومًا، و على فصل الربيع 36 يومًا، وعلى الذراعين 62 يومًا، وإجازة عيد الأضحى 106 أيام، وعلى الحج 112 يومًا.”

وتابع:” بقي على فصل الصيف 128 يومًا، و على إجازة الصيف 133 يومًا، وعلى نهاية السنة الهجرية 133 يومًا، و على نهاية السنة الميلادية 323 يومًا.”

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا