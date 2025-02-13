شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على إجازة الشتاء 11 يومًا والربيع 36 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على إجازة الشتاء وفصل الربيع .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على نهاية الفصل الثاني 7 أيام، و على يوم التأسيس 8 أيام، وعلى إجازة الشتاء 11 يومًا، وعلى رمضان 16 يومًا، والحميمين 36 يومًا.”

وأضاف:” بقي على إجازة عيد الفطر 36 يومًا، و على فصل الربيع 36 يومًا، وعلى الذراعين 62 يومًا، وإجازة عيد الأضحى 106 أيام، وعلى الحج 112 يومًا.”

وتابع:” بقي على فصل الصيف 128 يومًا، و على إجازة الصيف 133 يومًا، وعلى نهاية السنة الهجرية 133 يومًا، و على نهاية السنة الميلادية 323 يومًا.”