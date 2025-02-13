شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هطلت اليوم الخميس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ، جازان ، نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.