أمطار رعدية على معظم المناطق

وأشارت توقعات المركز إلى فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظات الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، المويه، الخرمة رنية، تربة، العاصمة المقدسة، بحرة، الجموم، خليص، الكامل؛ وذلك من اليوم وتستمر إلى الأحد المقبل وخلال فترات زمنية مختلفة.
كما تتأثر معظم محافظات منطقة الباحة بأمطار خفيفة إلى متوسطة من اليوم الخميس وحتى الإثنين المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل، نجران، الشرقية، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف؛ هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك من اليوم الخميس حتى الإثنين.
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