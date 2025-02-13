شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ثقافية سعودية في 7 مدن يابانية قبل افتتاح "إكسبو أوساكا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد الجناح السعودي المشارك في معرض "إكسبو أوساكا" 2025 لإطلاق فعالية "جولات السعودية الثقافية في اليابان"، قبل شهرين من الافتتاح الرسمي للمعرض العالمي المقرر افتتاحه في 13 أبريل المقبل.

وتُقدم هذه الجولات في 7 مدن يابانية تجربة متعددة الحواس تُمكن المجتمع الياباني والسياح من الاستمتاع بمذاق الضيافة السعودية، والتعرف إلى الثقافة السعودية بمختلف عناصرها.

تجربة سعودية أصيلة للجمهور الياباني

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام للجناح السعودي د. غازي بن فيصل بن زقر، للمجتمع الياباني لقاءِ السعودية عبر هذه الجولات، بما تُقدمه من تجربة سعودية أصيلة للجمهور الياباني، ليس فقط في أوساكا، بل تمتدُ إلى عدةِ مدن في أنحاء اليابان.

وأشار إلى معرفة الزوار بشكل بسيط عن الثقافة السعودية، مبينًا أنهم سيدركون عندما يخوضون التجربة أن الثقافتين السعودية واليابانية بينهما تقارب كبير.



700 حدث في الجناح السعودي

وأوضح أن جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا سيقدم لزواره رحلة مُثرية من الاكتشافات الجديدة، وعرض التقاليد العميقة للسعودية، والتحولات الضخمة.ويبدأ ذلك بجولات السعودية في اليابان، التي تجسد الاهتمام باليابان، والاستعداد للحضور الكبير في إكسبو 2025 أوساكا.

وأشار بن زقر إلى أن الجناح السعودي في إكسبو 2025 أوساكا يقدم أكثر من 700 حدث، بما فيها العروض اليومية للأزياء، والموسيقى، والأفلام، ولن تنحصر تجربة الضيوف على اكتشاف التقاليد السعودية فقط، بل سيشهدون أيضا التحول الوطني، والتأثير العالمي الذي تحدثه المملكة.

أماكن الجولات الثقافية السعودية

وتنطلق جولات السعودية الثقافية في اليابان ابتداء من منتصف فبراير الحالي، وتبدأ من أوساكا خلال الفترة من 15 إلى 16 فبراير، ثم تتوجه إلى كيوتو في 19 فبراير، وتليها كوبي خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير، وهيروشيما يوم 26 فبراير، وفوكوكا خلال الفترة من 1 إلى 2 مارس المقبل.



تجربة سعودية استثنائية

قبل أن تصل إلى ناغويا 5 مارس، ثم تحط رحالها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 8 إلى 9 مارس المقبل، في جولةٍ تشويقيةٍ تسبق تجربة الجناح السعودي الكاملة التي تفتح أبوابها في 13 أبريل.وتستقبل جولات السعودية في اليابان زوارها بعبق القهوة السعودية، قبل أن يخوضوا تجربة غامرة في معارض مختلفة للواقع الافتراضي، والمأكولات السعودية الشهية، والعروض الموسيقية الحية.

وعلى المسرح تُقام عروض ومحادثات تبادل القصص بين البلدين الصديقين، كما تقدم الجولات تجربة "المجلس" -منطقة الضيافة السعودية- التي تُمكن الزوار من ارتداء الملابس التقليدية المتوافرة لالتقاط الصور.

إضافة إلى جولات ثقافية يقودها الطلاب السعوديون في اليابان، وجُلبت جميع المواد التقليدية المستخدمة في جولات السعودية بما فيها السجاد، والزي الرسمي، والقهوة والشاي والتمور، والخيام من المملكة مباشرة، لضمان تجربة أصيلةٍ.

وسيصحب الجناح السعودي المشارك في إكسبو 2025 أوساكا الزوار في تجربة استثنائية عبر 7 غرف، ومعارض متنوعة، تتضمن استوديوهاتٍ ثقافية مستوحاة من الفضاء والزمن.

إلى جانب تجارب مبتكرة تسلط الضوء على إرث المملكة ومستقبلها المتمثل في المدن المتطورة، والبحار المستدامة، والإمكانات البشرية غير المحدودة، والابتكارات الرائدة، ما يمنح الزائر فرصة لاكتشاف التأثير العالمي للمملكة.

