شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تستعرض الخوذة الذكية بمؤتمر ليب التقني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت وزارة الداخلية، في مؤتمر "ليب التقني 2025"، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، الخوذة الذكية المستخدمة في بوابات الأمن ونقاط التفتيش، والمجهزة بأحدث التقنيات الأمنية والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.

وتعمل (الخوذة الذكية) على الارتباط بمركز المعلومات الوطني للتحقق من الهويات، والتعرف التلقائي على الأشخاص والمركبات المخالفة.

