شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات رقمية لوطن آمن.. "الداخلية" تختتم مشاركتها في "ليب 2025" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية