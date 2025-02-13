شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات رقمية لوطن آمن.. "الداخلية" تختتم مشاركتها في "ليب 2025" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في "ليب 2025" تحت عنوان "خدمات رقمية لوطن آمن"، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
وهدفت مشاركة الوزارة إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها بيئة رقمية مبتكرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإبراز الخدمات الحكومية الرقمية في وزارة الداخلية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.
وعكست المشاركة حرص وزارة الداخلية على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والخدمية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن الرقمي في المملكة.
وهدفت مشاركة الوزارة إلى تعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها بيئة رقمية مبتكرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإبراز الخدمات الحكومية الرقمية في وزارة الداخلية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.
وعكست المشاركة حرص وزارة الداخلية على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والخدمية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والأمن الرقمي في المملكة.