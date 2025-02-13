شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية والرياح على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة استمرار الأمطار الرعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

تمتد هذه الأمطار إلى أجزاء من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.



الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساء شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط.

وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساء شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والاوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والاوسط.



أمطار على الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أمطارًا متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميس.

وتبدأ الأمطار الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 1 بعد الظهر.

ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

