بالفيديو.. أمطارٌ خفيفة تنعش صباح العاصمة

وتزامن ذلك مع بداية إجازة نهاية الأسبوع، مما أضفى على الأجواء لمسةً من الانتعاش والراحة، حيث ساعدت الأمطار على تهيئة أجواءٍ أكثر هدوءاً وصفاءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقَّع في تقريره لحالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة، مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار، على مناطق عدة، تشمل: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران، مع احتمالية تشكُّل الضباب في بعض هذه المناطق.