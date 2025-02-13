انت الان تتابع بالفيديو.. أمطارٌ خفيفة تنعش صباح العاصمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
13 فبراير 2025, 6:06 صباحاً
هطلت صباح اليوم (الخميس) أمطارٌ خفيفة على أجزاءٍ من العاصمة؛ ما أسهم في تلطيف الأجواء، ومنح سكان المدينة إحساساً بالانتعاش.
وتزامن ذلك مع بداية إجازة نهاية الأسبوع، مما أضفى على الأجواء لمسةً من الانتعاش والراحة، حيث ساعدت الأمطار على تهيئة أجواءٍ أكثر هدوءاً وصفاءً.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقَّع في تقريره لحالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعديّة، مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار، على مناطق عدة، تشمل: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، ونجران، مع احتمالية تشكُّل الضباب في بعض هذه المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمطارٌ خفيفة تنعش صباح العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.