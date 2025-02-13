شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ، جازان ، نجران، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.