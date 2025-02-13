شكرا لمتابعة خبر عن السحيباني يوضح هل خروج الدم من الصائم بسبب جراحة الأسنان يفطر؟.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رد الشيخ عبدالله بن عمر السحيباني على تساؤل حول هل خروج الدم من الصائم يفطر إذا كان بسبب إجراء عملية في الأسنان.

وقال السحيباني خلال حلقة من برنامج يستفتونك: “خروج الدم من الصائم محل خلاف بين أهل العلم، فهناك من قال أنه يفطر وقاسوا علي الحجامة وقالوا أن الحجامة تفطر الصائم”.

وأضاف: “والأزهر قال أن الحجامة لا تفطر وبالتالي أيضا خروج الدم لا يفطر سواء كان قليل أم كثير، وكذلك كل ما يجري فى جراحة الأسنان”.

واختتم: “والأولي أن تترك الجراحة للمساء لكن لو اضطر فخروج الدم لا يفطر”.

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