المرور: الصوت الذي سُمع في جدة ناتجٌ من حادث مروري بين مركبتَيْن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 فبراير 2025, 5:15 صباحاً

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الصوت الذي سُمع في بعض أحياء جدة، مساء أمس، كان نتيجة حادثٍ مروري وقع بين مركبتَيْن، إحداهما شاحنة؛ ما تسبَّب في انفجارٍ محدود. وأكّدت أن الجهات المختصّة باشرت الموقع على الفور، وتمَّ التعامل مع الحادث دون تسجيل أيّ وفياتٍ أو إصابات. وكان عددٌ من سكان شمال جدة قد سمعوا دوي انفجارٍ، قبل أن تؤكّد الجهات المعنية أن الحادث كان مرورياً وتمَّت السيطرة على الوضع بالكامل.

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