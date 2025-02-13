شكرا لمتابعة خبر عن قراءة جغرافية في القيم الصغرى للمحطات المناخية بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن المملكة تعد من الدول التي تشهد تباينًا حراريًا كبيرًا بين مناطقها، حيث تؤثر العوامل الجغرافية والمناخية في تشكيل أنماط الطقس، خاصة خلال فصل الشتاء.

وأشار المسند إلى أن السجلات المناخية تظهر أن بعض السنوات والمناطق سجلت درجات حرارة متدنية وصلت إلى مستويات قياسية.

ويُعد شهر يناير الأكثر برودة في المملكة، حيث تسجل معظم المحطات المناخية أدنى درجات الحرارة خلاله، ويعود ذلك إلى تأثير الكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال، والتي تتسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

ويُعتبر عام 2008 من أكثر الأعوام برودة في تاريخ التسجيلات المناخية بالمملكة، إذ شهدت مناطق عدة موجات برد قارسة، خاصة في شهري يناير وفبراير، حيث وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى ما دون الصفر بشكل غير مسبوق.

ويأتي عام 1989 كثاني أكثر الأعوام برودة بعد 2008، حيث اجتاحت موجة برد قوية شمال ووسط المملكة، ما أدى إلى تسجيل درجات حرارة منخفضة جدًا أثرت على الحياة اليومية بشكل كبير.

فيما تحتفظ مدينة حائل بالرقم القياسي لأقل درجة حرارة مسجلة رسميًا في المملكة، حيث بلغت -9.4°م في 6 يناير 1989،ويعود ذلك إلى ارتفاعها عن سطح البحر مقارنة بمناطق أخرى مثل الجوف أو الحدود الشمالية، مما يجعلها أكثر عرضة لتأثير الكتل الباردة.

وسجلت القريات ثاني أدنى درجة حرارة في تاريخ المملكة، حيث هبطت الحرارة إلى -9°م يومي 15 و16 يناير 2008، وهو ما يؤكد شدة البرودة التي تعرضت لها المناطق الشمالية خلال ذلك العام.

وتُعد مدن الشمال مثل حائل، القريات، طريف، الجوف، عرعر، ورفحاء الأكثر عرضة لانخفاض درجات الحرارة، نظرًا لموقعها الجغرافي وتأثرها المباشر بالرياح الشمالية الباردة القادمة من سيبيريا وأوروبا الشرقية، كما أن ميلان أشعة الشمس خلال الشتاء يكون أكثر حدة، ما يؤدي إلى فقدان سريع للحرارة خلال الليل.

المناطق الساحلية.. الأقل تأثرًا بالبرد

وبفضل تأثير البحر الأحمر، تتمتع المناطق الساحلية مثل جدة، مكة، جازان، ينبع، والوجه بمناخ أكثر اعتدالًا، حيث نادرًا ما تهبط درجات الحرارة إلى أقل من 4-12°م، ويعمل البحر الأحمر كمنظم حراري، إذ يُبقي درجات الحرارة ضمن نطاق أكثر استقرارًا مقارنة بالمناطق الداخلية.

وتتأثر المملكة خلال الشتاء بالكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال، والتي تؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة، خاصة في المناطق المفتوحة والجبلية.

كما يوجد تباين مناخي، فهناك فرق كبير بين المناطق الشمالية والجنوبية والساحلية، حيث تلعب التضاريس والمسطحات المائية دورًا أساسيًا في تحديد مستوى البرودة.

وكلما زاد ارتفاع المنطقة عن سطح البحر، زادت احتمالية انخفاض درجات الحرارة فيها، وهذا يفسر سبب تسجيل مدن مثل حائل والقريات لدرجات حرارة متدنية مقارنة بالمناطق المنخفضة.