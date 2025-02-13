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سامي السعيد يطرح حلولا في قطاع السطحات ..فيديو

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سامي السعيد يطرح حلولا في قطاع السطحات ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - طرح سامي السعيد مستشار تأسيس وادارة مركز خدمات السيارات، حلولا في قطاع السطحات.

وقال السعيد في لقاء مع برنامج الشارع السعودي: “لدينا بالمملكة شباب مبدعين لديهم القدرة علي إيجاد الحلول التقنية التي يمكن أن تستفيد منها الهيئة العامة للنقل”.

وتابع: “نحن نحتاج إلي مراجعة البيانات بشكل كامل مثال أين تركز الطلبات، إيجاد مواقع ومواقف مخصصة في أماكن الزحام لبعض السطحات، نحن نحتاج إلى وضع كنترول علي نظام توزيع الطلبات وتقسيم أعمال النقل خلال ال 24 ساعة”.

وأضاف: “المفروض أن السطحة لها مكان إيواء وما تطلع من مكانها إلا بطلب، وليست فوضي كما نري”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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