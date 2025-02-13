شكرا لمتابعة خبر عن سامي السعيد يطرح حلولا في قطاع السطحات ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طرح سامي السعيد مستشار تأسيس وادارة مركز خدمات السيارات، حلولا في قطاع السطحات.

وقال السعيد في لقاء مع برنامج الشارع السعودي: “لدينا بالمملكة شباب مبدعين لديهم القدرة علي إيجاد الحلول التقنية التي يمكن أن تستفيد منها الهيئة العامة للنقل”.

وتابع: “نحن نحتاج إلي مراجعة البيانات بشكل كامل مثال أين تركز الطلبات، إيجاد مواقع ومواقف مخصصة في أماكن الزحام لبعض السطحات، نحن نحتاج إلى وضع كنترول علي نظام توزيع الطلبات وتقسيم أعمال النقل خلال ال 24 ساعة”.

وأضاف: “المفروض أن السطحة لها مكان إيواء وما تطلع من مكانها إلا بطلب، وليست فوضي كما نري”.