شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح تأثير العادات والتقاليد على التقدم والنجاح.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عبدالله العمري – كاتب وباحث في علم الاجتماع هل تؤثر العادات والتقاليد على التقدم والنجاح؟.

وقال العمري :”هناك بعض العادات تحد من طموحاتنا في المستقبل لكننا محكومين في نفس الوقت ببوتقة المجتمع والإنسان في مجتمعه يقدم تنازلات وهذا ينطبق على الجميع “.

وأضاف “في مجتمعنا كلنا مقيدين بأنظمة وهي في صالحنا كلنا لأن ليس كل الأشخاص ملتزمين بالنظام فلابد من القوانين والأنظمة لتضبط سلوكنا “٠