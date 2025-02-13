شكرا لمتابعة خبر عن طالب يلفت الأنظار بحضوره إلى المدرسة على ناقة احتفالًا بيوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر أحد الطلاب الاحتفال بيوم التأسيس على طريقته الخاصة، حيث وصل إلى مدرسته ممتطيًا ناقته، في مشهد أثار تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول الطالب وهو يمتطي ناقته، مرتديًا الزي التقليدي ليكتمل مشهد احتفاله بيوم التأسيس.

وحظى المقطع بتفاعل واسع بين النشطاء والمدونين، وجاءت التعليقات كالتالي: “شلون جته الفكرة” ، “يريد يكون مميز”.

ويُذكر أن المملكة تحتفل يوم 22 فبراير من عام بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلاديًا، و 1139 هجريًا على يد الإمام محمد بن سعود.