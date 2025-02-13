شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

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أمطار على الشرقية

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق، خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس، تستمر حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى الساعة 9 صباحًا على أماكن أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العلياالرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.مكة المكرمة: أضم وميسان والشفا والطائف والهدا.الحدود الشمالية: رفحاء وطريف والعويقيلة وعرعر.حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.عسير: بها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.الجوف: دومة الجندي وسكاكا والقريات وطبرجل.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أمطارًا متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميسوتبدأ الأمطار الساعة 5 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 1 بعد الظهرويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية