شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.. 17 مشاركًا في معرض "دكاكين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، مساء أمس، معرض "دكاكين" في نسخته 13.

ويُعد المعرض من أهم منصات التسوق الخيري في العالم العربي والإسلامي، وتنظمه شركة "دكاكين" الخير لصالح جمعية سند لدعم الأطفال مرضى السرطان.

ويستقطب المعرض أكثر من 170 مشاركًا على المستوى المحلي والعربي والدولي، ويستمر لمدة 5 أيام، مقدمًا تجربة تسوق استثنائية تجمع بين الفخامة والعمل الخيري. التعرف إلى أبرز الإبداعات ويضم المعرض تشكيلة واسعة من الأزياء الراقية، بما فيها التصاميم المشغولة يدويًا، إلى جانب المجوهرات الفاخرة، والأواني، والحرف اليدوية، والمصنوعات المتميزة، ما يعكس جودة وإبداع المشاركين.

ويعد "دكاكين" الوجهة الأولى للسيدات والعائلات والباحثين عن أحدث التصاميم المحلية والعالمية، إذ يلتقون سنويًا في هذا الحدث للتعرف إلى أبرز الإبداعات، إلى جانب الأنشطة المصاحبة التي تثري تجربة الزوار.

ومع نجاحه المستمر على مدار 10 سنوات، يؤكد المعرض مكانته، كونه أحد أفضل ما يقدمه سوق الشرق الأوسط الفاخر، معززًا الوعي المجتمعي بأهمية دعم المرضى وذويهم من خلال منصات تجمع بين الأناقة والعمل الإنساني.