شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: خط سحابي مبرق على الرياض ليلة الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع باحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد أقصى شمال وغرب منطقة الرياض مساء الأربعاء ليلة الخميس خط سحابي مبرق.

وقال الباحث في الطقس :”خط سحابي مبرق على يؤثر على أقصى شمال وغرب منطقةالرياض مساء الاربعاء ليلة الخميس الساعة8:45 وشمال الشرقية والصمان تمتد إن شاء الله الوشم وسدير والمحمل والشعيب فالعاصمة الرياض وسحب أخرى على شرق المرتفعات.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم ، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير ، جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.