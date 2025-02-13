شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: أمطار متوقعة على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالله العصيمي، تحرك الحالة المطرية جنوبًا اعتبارًا من الليلة وحتى ظهر الجمعة، مع دخول رياح شمالية شرقية باردة نسبيًا.

وأشار العصيمي خلال حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إلى أن فرص الأمطار تتركز على عفيف، الدوادمي، الوشم، أجزاء من سدير، ومدينة الرياض والمناطق القريبة منها جنوبًا، إضافة إلى مكة المكرمة، الطائف، وشرق الطائف.

ومن المتوقع أن تتجدد الأمطار عصر ومساء الجمعة على منطقة القصيم، خاصة وسطها وجنوبها، إضافة إلى الزلفي، سدير، الصمان، وأجزاء من حفر الباطن.

أما منطقتا الجوف وعرعر، فتشهدان تحسنًا في فرص هطول الأمطار بدءًا من يوم الأحد المقبل.

واختتم العصيمي تغريدته، قائلاً: ” هذه التوقعات قابلة للتغير والتحديث وإن شاء الله للأفضل، والله أعلم” .