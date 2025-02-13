شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني بالرياض ينفذ فرضية حريق في مستشفى الملك فيصل التخصصي غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الدفاع المدني في مدينة الرياض عن تنفيذ فرضية حريق غدًا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وتهدف هذه الفرضية إلى رفع مستوى التنسيق والاستجابة بين الجهات المشاركة ذات الاختصاص، بما في ذلك فرق الإطفاء والإسعاف والإدارة الأمنية، لضمان التعامل الفعّال مع الحالات الطارئة.

ويأتي هذا التدريب كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية وتطوير آليات التعامل مع الحوادث الكبرى، بما يضمن سلامة المرضى والكوادر الطبية والمراجعين.

كما تسعى الفرضية إلى تقييم الخطط الموضوعة واختبار كفاءة التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مثل هذه الحالات.

ويُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يُعدّ من المنشآت الحيوية التي تتطلب أعلى معايير الأمان والاستجابة السريعة لأي طارئ.