شكرا لمتابعة خبر عن رحالة ياباني يصل المملكة بعد رحلة استمرت 8 سنوات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل رحالة ياباني إلى المملكة بعد رحلة استغرقت عدة سنوات، قطع خلالها آلاف الكيلومترات بدراجته النارية، في مشهد أثار حالة من الدهشة والإعجاب لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرض مواطن لحظة لقائه بالرحالة عند مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إذ ظهر الياباني بجوار دراجته النارية.

وقال الرحالة خلال مقطع فيديو متداول: “الرحلة استغرقت مني حوالي 8 سنوات، واستخدمت خلالها دراجتي النارية فقط”، مما أصاب المواطن بحالة من الدهشة نظرًا لطول الرحلة .

وتفاعل النشطاء والمدونين مع الفيديو بشكل كبير، وجاءت التعليقات كالتالي: “كفو والله، وظاهر عليه علامات التعب والارهاق” ، “وش معذبه”، “أتمنى يزورني والله نقوم في واجبه” .