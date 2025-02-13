شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تتيح رفع الصورة عبر “أبشر” لتجديد الهوية وبدل المفقود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أتاحت الأحوال المدنية عن خدمة التقاط الصورة الشخصية للهوية الوطنية وإرفاقها إلكترونيًا عبر تطبيق “أبشر” على الهواتف الذكية، وذلك عند تجديد الهوية الوطنية أو إصدار بدل مفقود أو تالف، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية، وفق الضوابط المعتمدة للصورة.

وأوضح المتحدث الرسمي محمد الجاسر لصحيفة «عكاظ»، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين رفع الصورة مباشرة عبر التطبيق، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات إلكترونيًا.

كما أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي التي تنفذها الأحوال المدنية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.

وأشار الجاسر إلى أن إصدار الهوية الوطنية لأول مرة لا يزال يتطلب زيارة مكاتب الأحوال المدنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.