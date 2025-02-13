شكرا لمتابعة خبر عن الفريق الطبي السعودي يجري 110 عمليات لاستئصال أورام مستعصية في سوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الصحة السوري، ماهر الشرع، أن الفريق الطبي السعودي أجرى 110 عمليات جراحية لاستئصال أورام مستعصية، وذلك ضمن جهود دعم القطاع الصحي في سوريا.

وكان الفريق الطبي، الذي يضم 61 طبيبًا واختصاصيًا، قد وصل إلى دمشق الأسبوع الماضي ضمن قافلة تطوعية أرسلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

كما تضم قافلة المتطوعين أطباء واستشاريين في تخصصات جراحة العظام وجراحة الأورام للأطفال وزراعة القوقعة، وذلك في المرحلة الأولى التي تستمر لنحو 10 أيام.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الخدمات الصحية في سوريا، من خلال إجراء عمليات دقيقة في عدة تخصصات طبية.