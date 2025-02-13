شكرا لمتابعة خبر عن المدينة المنورة: أول مدينة صديقة للتوحد في الشرق الأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسلم صاحب السمو الأمير سلمان بن سلطان وثيقة اعتماد المدينة المنورة كأول مدينة صديقة للتوحد في الشرق الأوسط، وذلك من البورد الأمريكي للاعتماد الدولي.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في دعم ورعاية الأشخاص ذوي اضطراب التوحد، وتوفير بيئة متكاملة تتيح لهم حياة كريمة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويعكس هذا الاعتماد التزام المملكة بتحسين جودة الحياة لهذه الفئة، عبر مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي، وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم، بما يتماشى مع رؤية المملكة2030 التي تضع بناء مجتمع شامل ومتكامل ضمن أولوياتها.