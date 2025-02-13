السعودية | سمو وزير الثقافة يلتقي نظيره المغربي في جدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم في جدة، معالي وزير الشباب والثقافة والتواصل في مملكة المغرب محمد مهدي بن سعيد، وذلك على هامش المؤتمر الثالث عشر لوزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

ورحّب سموُّ وزير الثقافة في بداية اللقاء بالجانب المغربي في المملكة العربية السعودية، متمنيًا لمعاليه طيبَ الإقامة، ولمملكة المغرب حكومةً وشعبًا مزيدًا من الرخاء والتقدم والازدهار، مهنّئًا سموُّه مملكة المغرب بنجاح مؤتمر وزراء الثقافة في الوطن العربي الذي استضافته خلال شهر يناير من العام الجاري.

وتناول اللقاء مجالات التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات الثقافية، وخاصة في مجال الحرف والفنون التقليدية، التي جرى بشأنها توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية والأكاديمية المغربية للفنون التقليدية خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المستمر بين المملكتين عبر المشاركة في الأحداث والفعاليات التي تُقام في كلا البلدين الشقيقين، ومن بينها مشاركة الجانب المغربي في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية “بنان” في نسخته الثانية التي أُقيمت بالعاصمة الرياض خلال العام الماضي، إلى جانب مشاركات عدد من دور النشر المغربية في نسخ معرض الرياض الدولي للكتاب.

حضر اللقاءَ معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن فايز، ومعالي مساعد وزير الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط