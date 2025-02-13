شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مستمر".. السفير الحصيني يستقبل وفدًا من الطلاب الدارسين بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، في مقر السفارة، أمس، عددًا من الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في مصر.

وذلك بحضور القائم بأعمال الملحقية الثقافية بالقاهرة، الدكتور منصور بن زيد الخثلان، وعدد من أعضاء السفارة.

واستمع السفير الحصيني، خلال اللقاء، للطلاب والطالبات وتبادل الحديث معهم، وأجاب على استفساراتهم وتلقى مقترحاتهم، داعيًا إياهم إلى التفوق الأكاديمي، وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم خلال فترة دراستهم، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.

وأكد استمرار الدعم والخدمات لهم في مسيرتهم التعليمية.

