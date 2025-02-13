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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تدشين خدمة تصريح حيازة المسافرين للأدوية الخاضعة للرقابة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام بن سعد الجضعي، اليوم, في جناح "الهيئة" بمؤتمر ليب 2025، خدمة "تصريح حيازة المسافرين للأدوية الخاضعة للرقابة"، لضمان تجربة سلسة للمسافرين مع المحافظة على الرقابة المناسبة لمثل هذه الأدوية.
وتتيح الخدمة للمسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية والمغادرين منها الإفصاح بشكل مسبق عن حيازتهم الأدوية الخاضعة للرقابة، والحصول على الأذونات اللازمة لإدخالها أو إخراجها من المملكة، وذلك من خلال إرفاق الوثائق والبيانات المطلوبة لنوع وكميات الأدوية ومدة الإقامة، عبر نظام الأدوية المقيدة، ليتم مراجعتها ومعالجتها وفق الإجراءات والضوابط، وبعدها يُصدر تصريح الموافقة للاستعانة به والإفصاح عنه للجهات المعنية عند الوصول لمنافذ عبور المسافرين وخلال إقامتهم.
كما ستسهم في تحسين تجربة المسافر ودعم نمو السياحة من خلال تبسيط عملية الإفصاح عن الأدوية الخاضعة للرقابة؛ ما يمنح السائح تجربة دخول وإقامة وخروج أكثر سلاسة، ويعزّز وجود المملكة كوجهة مهمّة على خارطة السياحة العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتيح الخدمة للمسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية والمغادرين منها الإفصاح بشكل مسبق عن حيازتهم الأدوية الخاضعة للرقابة، والحصول على الأذونات اللازمة لإدخالها أو إخراجها من المملكة، وذلك من خلال إرفاق الوثائق والبيانات المطلوبة لنوع وكميات الأدوية ومدة الإقامة، عبر نظام الأدوية المقيدة، ليتم مراجعتها ومعالجتها وفق الإجراءات والضوابط، وبعدها يُصدر تصريح الموافقة للاستعانة به والإفصاح عنه للجهات المعنية عند الوصول لمنافذ عبور المسافرين وخلال إقامتهم.
الأدوية الخاضعة للرقابةوستعزّز هذه الخدمة الرقابة على استخدام الأدوية الخاضعة للرقابة تحقيقًا للتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما يضمن الالتزام باللوائح المحلية والدولية الخاصة بالسفر ومنع سوء الاستخدام لها بحيث يكون الأفراد المصرّح لهم، أو من ينيبهم فقط من يحملون مثل هذه الأدوية.
كما ستسهم في تحسين تجربة المسافر ودعم نمو السياحة من خلال تبسيط عملية الإفصاح عن الأدوية الخاضعة للرقابة؛ ما يمنح السائح تجربة دخول وإقامة وخروج أكثر سلاسة، ويعزّز وجود المملكة كوجهة مهمّة على خارطة السياحة العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.