شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سألتقي مع بوتين في السعودية بحضور ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل



فيما نقلت "العربية"، أن اللقاء المرتقب سيجري بحضور صاحب السمو الملكي الأمير

كان البيت الأبيض أشاد بدور سمو ولي العهد في الإفراج عن سجين أمريكي في روسيا، أمس الأربعاء. وأشاد موفد الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بالدور المهم لسمو ولي العهد، في الإفراج عن الأمريكي مارك فوغيل الذي كان معتقلا في روسيا.

الحرب في أوكرانيا إلى ذلك، أعلن دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة "طويلة ومثمرة جدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء اتفقا خلالها على البدء "فورا" بمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال إنهما تبادلا الدعوة "لزيارة بلد كل منهما"، لافتا إلى أنه سيتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "فورا" لإبلاغه بفحوى المكالمة. الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية.فيما نقلت "العربية"، أن اللقاء المرتقب سيجري بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.كان البيت الأبيض أشاد بدور سمو ولي العهد في الإفراج عن سجين أمريكي في روسيا، أمس الأربعاء. وأشاد موفد الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بالدور المهم لسمو ولي العهد، في الإفراج عن الأمريكي مارك فوغيل الذي كان معتقلا في روسيا.إلى ذلك، أعلن دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة "طويلة ومثمرة جدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء اتفقا خلالها على البدء "فورا" بمفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال ترامب عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال إنهما تبادلا الدعوة "لزيارة بلد كل منهما"، لافتا إلى أنه سيتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "فورا" لإبلاغه بفحوى المكالمة.