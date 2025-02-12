شكرا لمتابعة خبر عن حزام رعدي ممطر على بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تشكل حزام رعدي ممطر على بعض مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي لبرق سدير: “حزام رعدي من جنوب غرب القصيم إلى جنوب الحفر ومناطق الرياض مشعللة تصلهم آخر الفجر بإذن الله”.

وتشهد المملكة اليوم أجواء غير مستقرة بسبب احتمالية هطول أمطار رعدية في أجزاء من الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير، وجازان. ينتج عن ذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار بجانب وجود زخات من البرد الشديد.