5.5 ملايين سند عالجتها منصة نافذ

أحدثت منصة «نافذ» في وزارة العدل، نقلة نوعية في مجال تنفيذ السندات لأمر؛ حيث قدمت حلولًا مبتكرة أسهمت في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف وزيادة الشفافية.

وتتيح منصة نافذ (nafith.sa) إمكانية إنشاء وتسجيل السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونيًا.

وبلغ عدد السندات المسجلة في المنصة خلال عام 2024، أكثر من 5.5 ملايين سند، وعدد الشركات المسجلة أكثر من 4100، فيما بلغ عدد الأفراد المسجلين نحو 760 ألف فرد.

صحة السندات

عالجت المنصة تحديات التنفيذ على السندات لأمر، من خلال التوثيق الإلكتروني لها؛ حيث أتاحت توثيق السندات لأمر إلكترونيًا عبر المنصة؛ مما يقلل من حالات التزوير أو النزاعات حول صحة السندات، إضافة إلى الارتباط مع جهات متعددة مثل البنوك والجهات الحكومية، ليسهل التحقق من صحة السندات ويسرّع عملية التنفيذ.

وقللت المنصة المدد الزمنية لرحلة التنفيذ، عبر إتاحة رفع السندات إلكترونيًا من خلال الربط مع المحكمة الافتراضية للتنفيذ؛ مما خفف العبء على المحاكم، وأسهم في تقليص مدة التنفيذ مقارنة بالطريقة التقليدية.

صحة العمليات

أسهمت نافذ في تقليص الحاجة إلى التدخل البشري من محاكم التنفيذ، وعدم الحاجة للحضور إلى المحكمة أو تقديم مستندات ورقية؛ مما خفف الأعباء المالية على الأطراف المتنازعة ونتيجة للنظام الإلكتروني الموثوق؛ يتمتع الأطراف بثقة أكبر في صحة العمليات وإجراءات التنفيذ.