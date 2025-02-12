الغطاء النباتي يشارك في منتدى توجهات المستقبل

وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى، أكد المدير العام للبرنامج الوطني للتشجير في «مركز الغطاء النباتي» المهندس أحمد العنزي، أن المركز يقود تنمية الأرض، وخفض التدهور لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن البرنامج الوطني للتشجير حقق مستهدفات 2024 في زراعة الأشجار، وتأهيل الأراضي، ويقود خارطة الطريق؛ للوصول إلى غطاء نباتي مستدام.
ووفر المنتدى منصة للحوار بين الأكاديميين، وصناع القرار، والخبراء لمناقشة دور الجهات في التنمية المستدامة، ودور الجامعات في تنمية الإنسان، ودور مركز الغطاء النباتي في تنمية الأرض وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص في مجالات التعليم، والاقتصاد، والبيئة، بما يتماشى مع رؤية 2030 وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
وتأتي مشاركة المركز في منتدى توجهات المستقبل ضمن التزامه الراسخ بالحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال أهداف واضحة تشمل حماية البيئة من المخاطر الطبيعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، والحد من جميع أشكال التلوث، وزيادة المساحات الخضراء، وقيادة إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة.
يذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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